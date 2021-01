Perguntas CM 20 de Janeiro de 2021 Pandemia: Futebol devia voltar a parar? SIM NÃO Votar

Os novos casos de Covid-19 no Benfica, Sporting e FC Porto têm deixado em risco a realização dos jogos.O Benfica denunciou um surto nos últimos dias com perto de 20 casos no plantel principal e está em risco a participação na Taça da Liga.