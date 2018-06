Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perigo com cabos elétricos pelo chão

Cabos estão caídos no chão ou em cima dos telhados das casas, em Vila Real. Cão morreu eletrocutado depois de ter tocado num dos fios.

Por Patrícia Moura Pinto | 09:00

Na união de freguesias de Pena, Quintã e Vila Cova, em Vila Real, há cabos caídos no chão e em cima de telhados, postes derrubados ou inclinados. Um cenário perigoso para os moradores, provocado pelo mau tempo ocorrido em fevereiro.



Um cão já morreu eletrocutado junto a uma casa, depois de ter estado em contacto com cabos elétricos espalhados pelo chão, porque o poste que os suportava caiu.



"Já vi várias vezes situações em que as faíscas se alastram até aos telhados. Isto acontece sempre que o vento é mais forte porque os cabos roçam com mais força nos ramos da nogueira", explica Manuel Moura, morador que admite ter receio de estar na própria casa. "Até tenho medo que os animais morram eletrocutados.



A EDP vem aos sítios, os funcionários tomam nota das situações, mas até agora está tudo na mesma", diz Noémia Clemente, que vai diariamente com o rebanho para o pasto, onde há vários cabos caídos. Paulo Duarte vive com um cabo assente no telhado. "Não compreendo como é que a EDP mantém este total desinteresse em retificar o problema", lamenta.



Adília Clemente, presidente da união de freguesias, diz que já tomou medidas: "Enviámos emails, cartas e fizemos telefonemas para a EDP". Ao CM, a empresa garantiu que "a rede está a ser renovada, mas ainda não se conseguiu chegar a todos os locais".