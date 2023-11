A associação ambientalista Zero mediu “concentrações perigosas de partículas ultrafinas no ar” de Lisboa, concluindo que a poluição relacionada com o aeroporto está “em níveis alarmantes”.As partículas ultrafinas, praticamente invisíveis e danosas para a saúde, revelaram concentrações com “picos muito elevados” junto ao Aeroporto Humberto Delgado “e mesmo no Jardim do Campo Grande, junto a um parque infantil”, alerta a Zero.