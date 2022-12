Perigo de derrocada obriga a desalojar quatro pessoas em Pombal

Quatro pessoas, dois adultos e dois menores, ficaram esta terça-feira desalojados devido ao perigo de derrocada de um muro sobre a casa onde vivem, em Governos, na periferia da cidade de Pombal, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, explicou que "o muro de suporte de terras na traseira de uma casa cedeu e, se continuar a ceder, pode atingir a habitação", pelo que, "por precaução, foram retiradas as pessoas de casa".

Paulo Albano adiantou que se trata de uma "barreira muito alta", tendo já "três metros de altura do muro caído".

O presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, esclareceu que no local estiveram técnicos do município responsáveis pelas obras, assim como da Proteção Civil.

"Por uma questão de precaução, a Proteção Civil aconselhou a que a família fosse realojada temporariamente até uma melhor aferição do estado do terreno contíguo à casa e à melhoria das condições meteorológicas", afirmou Pedro Pimpão, acrescentando, pelas 12:40, que os "serviços sociais do município estão no local a tratar do processo de realojamento temporário".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria referiu que o alerta chegou às autoridades às 08h55, tendo acorrido ao local 11 operacionais apoiados por cinco viaturas, dos bombeiros, Polícia de Segurança Pública e Serviço Municipal de Proteção Civil.