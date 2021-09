Peritos avaliam fim de máscara obrigatória em Portugal

O levantamento das restrições provocadas pela pandemia, a ser adotado quando 85% da população tiver a vacinação completa, leva a que esta quinta-feira os peritos, reunidos no auditório do Infarmed, em Lisboa, abordem a questão do fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados.

Uma questão que levanta maior incerteza, entre os especialistas, nos estabelecimentos de ensino e nos transportes públicos.

Recorde-se que na última reunião de peritos, realizada em julho no auditório do Infarmed, Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, apresentou a proposta de continuidade para o plano de redução das medidas restritivas de controlo da Covid-19, que apontava para o fim da máscara com 85% da população vacinada.

A proposta indicava como medidas a manter a vigilância permanente de que os dados monitorizados estavam dentro da matriz de risco, ou seja que não são ultrapassadas as linhas vermelhas.

A proposta defendia também a utilização do certificado digital de vacinação por rotina nos espaços públicos e a vigilância da ventilação e climatização adequada nos espaços fechados.

Os últimos dados indicam que há 8, 317 milhões de residentes com a vacinação completa, ou seja 82%. Falta assim vacinar cerca de 300 mil pessoas para serem alcançados os 85%. Com pelo menos uma dose da vacina há 8,846 milhões, ou seja 87%.

O alivio das medidas levará também à abertura de bares e discoteca e fim das restrições à lotação em restaurantes e casas de eventos.