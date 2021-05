272 pessoas contraíram Covid-19 depois de vacinadas contra a doença

Em cima da mesa vão também estar temas como a vigilância com as novas variantes, a atualização das linhas vermelhas e o ponto de situação do plano de vacinação.



O Infarmed acolhe esta sexta-feira uma reunião de peritos para avaliação da situação epidemiológica de covid-19 em Portugal, da qual se espera uma revisão dos critérios da matriz de risco que determina o ritmo do desconfinamento.Em cima da mesa vão também estar temas como a vigilância com as novas variantes, a atualização das linhas vermelhas e o ponto de situação do plano de vacinação.

Ao minuto Atualizado a 28 de mai de 2021 | 11:20

11:10 | 28/05 Marta Quaresma Ferreira Comportamentos "concordantes" com o estado pandémico Carla Nunes apresenta agora as perceções sociais sobre a Covid-19.



Os comportamentos estão "concordantes" com o estado pandémico. No entanto, Lisboa apresenta três vezes mais casos do que o esperado.



O risco de infeção por Covid-19 apresentou uma redução dos valores. por outro lado, os níveis de confiança nos serviços de saúde aumentaram francamente.



11:08 | 28/05 Marta Quaresma Ferreira Obesidade vs Covid-19 A obesidade representa um maior risco de contrair doença e de forma mais grave e o impacto da infeção tornou-se também "brutal" na qualidade de vida.



"Tudo leva a crer que a infeção se tornou endémica", concluiu Henrique Barros.

10:49 | 28/05 Marta Quaresma Ferreira "A probabilidade de morrer baixou brutalmente" Intervém agora Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.



Valores mostram uma "enorme efetividade da vacina na população", revelou o perito.



A Região Norte apresenta uma incidência mais elevada em relação ao período homólogo de 2020.



Observa-se dimiinuição do crescimento da doença nas crianças entre os 0 e os 10 anos e um planalto que está também a diminuir nos indivíduos com mais de 80 anos. "Nota-se uma diminuição do ritmo de crescimento dos 20 aos 30 anos", sublinhou Henrique, acrescentando: "A probabilidade de morrer baixou brutalmente".



O medo de contrair a Covid-19 mudou de 45 para 25%.

10:33 | 28/05 Marta Quaresma Ferreira Variantes genéticas do novo coronavírus É agora a vez de João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).



Em abril foram sequenciados 1600 genomas do SARS-COV-2, dos 18 destritos de Portugal continental, assim como Madeira e Açores. A sequenciação de maio decorre ainda, mas até ao momento foram já detetados 800 genomas.



Desde janeiro, até maio, a variante do Reino Unido representou 87,14% dos casos. Já a variante de Manaus, no Brasil, representou 3% das infeções (uma descida em relação a abril - 4,3%). A variante de África do Sul representou 1,9% dos casos. A última variante, a indiana, detetada mais recentemente. Da análise aos casos de maio, a estirpe representa 4,6%.



"A estimativa é que existam cerca de 160 casos da variante indiana", revelou João Paulo Gomes.



Por mês, os especialistas 15/20 linhagens em circulação no País. "Vírus está a adaptar-se a uma imunidade", garantiu o especialista.



Nove em cada 10 casos de Covid-19 em Portugal são provocados pela variante do Reino Unido.

10:28 | 28/05 Marta Quaresma Ferreira Estudo sobre toma da segunda dose da vacina da Covid-19 Estudo com indivíduos com 80 ou mais anos, que nunca estiveram infetados, pretendeu perceber a efetividade da vacina contra a Covid-19. Foi analisado o risco de infeção 7 ou mais dias após a toma da segunda dose.



Infeção com sintomas - vacina apresenta uma efetividade de 80%



Baltazar Nunes recordou, no entanto, que a imunidade só se torna "real" quando passa um mês desde a primeira dose da vacina.

10:21 | 28/05 Marta Quaresma Ferreira Índice de transmissibilidade acima de 1 O índice de transmissibilidade (Rt) encontra-se atualmente em 1,1, o que representa "uma tendência crescente", revelou Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).



A região Norte e Algarve apresenta o Rt abaixo de 1.



Baltazar Nunes afirmou que há atualmente "uma evolução positiva na maioria dos países". Países europeus apresentam uma tendência decrescente dos níveis da doença



Portugal está abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes, junto do Reino Unido, apresentando baixos níveis de mobilidade.



Os valores do índice de confinamento estão "muito baixos", com o País a aproximar-se dos níveis de mobilidade verificados em altura antes da pandemia.

10:16 | 28/05 Marta Quaresma Ferreira 272 pessoas contraíram a doença já depois de vacinadas 272 pessoas contraíram a doença já depois de vacinadas. 15 pessoas necessitaram de internamento hospitalar. No entanto, não houve mortes a registar.





10:13 | 28/05 Maior número de doentes internados concentra-se na faixa 50-59 anos A faixa com maior número de doentes internados é a dos 50-59 anos, uma tendência esperada pelos especialistas, que destacam o baixo número de internamentos em enfermarias.



"Mortalidade mantém-se em níveis muito baixos", nomeadamente 3 mortes por 1 milhão de habitantes.

10:10 | 28/05 Marta Quaresma Ferreira Maior incidência na faixa etária 20-29 e 30-40 A maior incidência está no grupo dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 40 anos.



A incidência na faixa dos mais de 80 anos mantém tendência descrescente devido à vacinação.



"Todas as faixas etárias têm reduções significativas da incidência", revelou André Peralta, com o pico a registar-se pelos 25 anos.

10:08 | 28/05 Marta Quaresma Ferreira Região de Lisboa com 120 casos por 100 mil habitantes Verificou-se uma ligeira tendência crescente dos casos de Covid-19. "Não são muitos os concelhos com casos com mais de 120 casos", começou por dizer André PEralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, durante a sua intervenção.



A região de Lisboa apresenta atualmente uma incidência superior a 120 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. as freguesias do centro de Lisboa apresentam incidência superior a 140 casos por 100 mil, valor que desce para freguesias mais periféricas.