Peritos alertam para aumento do R(t) na Europa com Portugal a aproximar-se do 1 nas próximas semanas

O Presidente da República, o primeiro-ministro e representantes dos partidos reúnem-se esta terça-feira com peritos de saúde pública de várias instituições, no início da segunda semana do processo de desconfinamento do país.

Como tem sido habitual nas últimas semanas, a reunião sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, na qual também participa o presidente da Assembleia da República, vai decorrer por videoconferência a partir das 10h00, estando presentes nas instalações da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) a ministra da Saúde, Marta Temido, e a maioria dos especialistas.





Ao minuto Atualizado a 23 de mar de 2021 | 10:43

10:43 | 23/03 Variante do Reino Unido domina na Europa A variante do Reino Unido domina em praticamente todos os países da Europa e, segundo os especialistas, daqui a algumas semanas, 90% dos novos casos serão ligados a esta variante.

10:41 | 23/03 Correio da Manhã Mais de 80 mil testes nas escolas Já foram realizados mais de 80 mil testes à Covid-19 em escolas de todo o País e há uma taxa de positividade abaixo de 1%, revelaram os especialistas.

10:34 | 23/03 Correio da Manhã Principais pontos até ao momento - A incidência acumulada a 14 dias encontra-se a níveis moderados, mantendo o seu processo de deminiuição.



- A redução da incidência foi mais acentuada na população com mais de 80 anos.



- A estimativa do número de reprodução efetido do R(t) foi 0,89 e encontra-se abaixo de 1 em todas as regiões, com exceção da RA Açores.



- Nos últimos dias observa-se um aumento do R(t) - tendo variado de 0,61 (10/02) para 0,92 (17/03).



- A nível Europeu observa-se uma tendência para aumento da incidência na maioria dos países (R(t)>1), este fato deve ser levado em conta no plano de controlo da pandemia nos próximos meses.



- Próximos passos deverão ter em conta o fato da mobilidade estar a aumentar, o R(t) estar a aumentar e a tendência da incidência observada nos países europeus.



Peritos sugerem:

- aumento da testagem, isolamento de casos e rastreio de contactos;

- manutenção das medidas preventivas na comunidade, locais de trabalho e escolas,

- aumento da cobertura da vacina contra a Covid-19

10:25 | 23/03 20 e 30 anos é o grupo etário com maior incidência de novos casos Covid O grupo etário com maior incidência de novos casos de Covid-19 passou a ser o que se encontra entre os 20 e 30 anos de idade.

10:23 | 23/03 Correio da Manhã R(t) aumenta diariamente O dia 15 de fevereiro foi o que registou o menor número do R(t) - 0,61 - e a tendência tem sido de aumento diário até a 17 de março.



O valor do R(t) está abaixo de 1 em todo o País, menos nos Açores, que se encontra 1,15.

10:15 | 23/03 Correio da Manhã Variante do Reino Unido continua a aumentar em Portugal A variante do Reino Unido prevalece em Portugal e continua a aumentar em praticamente todo o País, com uma incidência de 73.3% na região de Lisboa e Vale do Tejo e de 61.5% na região Norte.

10:12 | 23/03 Correio da Manhã Incidência cumulativa a 14 dias desce A incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes continua a descer em praticamente todo o país.



Há uma mudança de padrão, que se notou no início de março, e a população ativa é a que apresenta maior incidência de novos casos de Covid-19.