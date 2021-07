Variante Delta da Covid-19 com prevalência de quase 100% em todo o País

R(t) começa a estabilizar

Ana Paula Rodrigues refere que há menos internados em enfermaria com idade acima dos 50 anos.

Ana Paula Rodrigues, do Instituto Ricardo Jorge, fala sobre a evolução dos casos no País. "Estamos num momento de incidência elevada com uma tendência que tem vindo a estabilizar com o R(t) a aproximar-se de 1.00"."Crescimento da incidência em todas as regiões do País, embora com distintos padrões. As regiões do Algarve e LVT começaram um crescimento mais precoce e estão agora com R(t) mais baixo, numa fase de reversão da onda epidémica. Mas temos a epidemia a diferentes realidades em Portugal", disse."Região de LVT, Algarve e regiões autónomas têm tido uma incidência mais elevada, com destaque para o Algarve, que teve uma tendência de crescimento mais elevada que as restantes".