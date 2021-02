Peritos estudam recomendação sobre o uso de duas máscaras em Portugal

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que existem atualmente dois grupos de peritos a estudar a possibilidade do uso de duas máscaras paramaior proteção contra a covid-19.Em entrevista ao jornal 'Público', a diretora-geral admitiu que a DGS já está a consultar os peritos de forma regular e há muito tempo. "Com a nova decisão do CDC, voltámos a pedir a opinião aos peritos", afirmou Graça Freitas à publicação.Em causa está a recomendação do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano sobre a utilização de duas máscaras em vez de apenas uma.Sobre a clareza na atransmissão desta e de outras mensagens durante a pandemia, Graça Freitas relembrou que a comunicação está a ser realizada por milhares de pessoas, o que poderá ser um "facto positivo e um facto negativo".