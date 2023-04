“Permitiram a invasão da sinagoga como se fosse um bordel”: Comunidade Judaica do Porto exige pedido de desculpas

A Comunidade Judaica do Porto exige um pedido de desculpas público de Lucília Gago, procuradora-geral da República, e de Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária.Em carta enviada a ambos, "reitera a falsidade das acusações" lançadas após as buscas da ‘Operação Porta Aberta’, sobre a concessão da nacionalidade portuguesa, ao abrigo da lei dos sefarditas, ao milionário russo Roman Abramovich.A carta cita partes de mandados de busca que, indica, "permitiram a invasão da sinagoga [do Porto] como se fosse um bordel".O rabino Daniel Litvak foi detido pela PJ e saiu do tribunal em liberdade.Já a 15 de março a Comunidade Judaica enviou uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa, instando a "um pedido de desculpas do Estado por males e danos causados".