Perspetiva financeira das companhias aéreas piora com o aumento de casos de Covid-19

A perspetiva financeira das companhias aéreas está a piorar à medida que as infeções pelo novo coronavírus atingem sucessivamente picos diários nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa.

De acordo com a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na sigla inglesa), citada pela Associated Press (AP), as companhias aéreas vão perder mais de 157 mil milhões de euros este ano e durante o próximo, por causa da pandemia.

A previsão feita esta terça-feira pela IATA é pior do que a anunciada em junho, que estimava, na altura, 100 mil milhões de euros em perdas durante estes dois anos.

Esta estimativa tem por base um cálculo no qual as companhias aéreas perdem cerca de 66 dólares por cada passageiro durante este ano, em comparação com os anos anteriores.

O diretor-geral da IATA, Alexandre de Juniac, disse que sem o auxílio de 173 mil milhões de euros dos governos, a indústria das companhias aéreas teria sofrido bancarrotas "massivas".

Contudo, a IATA vê agora uma recuperação mais rápida, uma vez que a chegada de vacinas contra a covid-19 poderá significar o regresso do turismo e o levantamento de restrições à circulação em vários países, essenciais para a manutenção deste setor.

Reflexo disso foi o aumento do valor das ações das companhias aéreas hoje, por causa das notícias encorajadoras sobre a vacinação contra o SARS-CoV-2.

Contudo, responsáveis desta indústria estão a tentar pressionar vários governos a levantar as restrições impostas às viagens para passageiros cujo resultado do teste à presença do novo coronavírus seja negativo.