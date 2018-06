Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perturbações nas várias linhas do Metro de Lisboa causam tempo de espera

Ocorrência acontece desde as 13h35 desta segunda-feira.

14:54

Há registo de perturbações nas várias linhas de Metro de Lisboa, que estão a causar um tempo de espera acima do normal para os utilizadores do transporte.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto da empresa, as linhas estão com problemas, afetando a circulação desde as 13h35.



Estes problemas devem-se a problemas na sinalização, mas o tempo de espera não é muito superior ao que normalmente acontece, avança a mesma fonte.