Pesca da sardinha deve ser suspensa em 2019

'Stock' com um ou mais anos tem recuado desde 2006.

Por Lusa | 12:47

A pesca da sardinha deverá ser proibida em 2019 em Portugal e Espanha, tendo em conta a diminuição do 'stock' verificada nos últimos anos, segundo um parecer científico do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES) divulgado esta sexta-feira.



"Deve haver zero capturas em 2019", lê-se no documento do organismo científico.



De acordo com o ICES, o 'stock' de sardinha com um ou mais anos tem recuado desde 2006, tendo ficado abaixo dos 0,4 milhões de toneladas.



Já o recrutamento (novos peixes) tem sido inferior "à média, desde 2005, tendo mesmo em 2017 alcançado o seu pior resultado", abaixo dos cinco mil milhões de toneladas.