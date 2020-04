Os pescadores não vão poder sair para o mar aos fins de semana, informou esta segunda-feira o ministério do setor."A captura, a manutenção a bordo e a descarga de pescado em portos do continente" fica interdita "durante o período compreendido entre as 22h00 de sexta-feira e as 24h00 de segunda-feira", informa o Ministério do Mar, em comunicado.Esta interdição, segundo o mesmo comunicado, vai vigorar entre 10 de abril e 31 de maio.