Cumpriu-se, este sábado, mais uma tradição da romaria da Senhora da Agonia - a majestosa procissão ao mar. O ponto alto do penúltimo dia das festas de Viana do Castelo começou com a missa solene em honra da Senhora da Agonia, padroeira dos pescadores, seguida da tradicional procissão ao mar. Considerado um dos dias mais importantes das festividades, há muito que estava a ser preparado para que nada falhasse, neste feriado municipal.









