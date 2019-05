Pescadores apelam: “Nem mais uma morte no mar”

Nem mais uma morte no mar. Tolerância zero! Que não volte a acontecer o que se passou em 2015", exige António Miguel Lé, da Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral, referindo-se à morte de cinco pescadores, num naufrágio à entrada da barra – que deveria estar fechada devido às condições adversas.A falta de meios e o atraso no socorro foram muito criticados na altura. Um tema que dominou este sábado o debate da segunda etapa da iniciativa Mar Seguro promovida pelo, com o apoio da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, e que se realizou na Figueira da Foz.O comandante da capitania da Figueira da Foz sublinhou a importância do programa Costa Segura, implementado no final de 2015, com recurso a imagens em tempo real. "Permite a monitorização da barra. É uma mais-valia para direcionamento e empenhamento de meios em situações de socorro" 24 horas por dia, disse Silva Rocha.O comandante Correia Guerreiro, da Autoridade Marítima Nacional, deixou conselhos a ter em conta nas embarcações: "aliviar o calçado, ter roupa leve e usar colete, como o cinto de segurança se usa nos carros", apelou o oficial da Marinha."As questões de segurança são a nossa maior preocupação, em especial no molhe Sul, onde estão previstos trabalhos de dragagens de 500 mil metros cúbicos a começar já em junho", referiu Sotto Maior, da Associação Portuária.