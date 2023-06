Os pescadores impedidos de exercerem a sua atividade na área protegida do futuro Parque Natural Marinho do Recife do Algarve vão ser compensados por eventuais perdas de rendimento, disse à Lusa um investigador ligado ao projeto.Segundo Jorge Gonçalves, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, o mecanismo de compensação financeira aos pescadores, um dos fatores de bloqueio ao projeto, foi desbloqueado pelo Governo.A proposta de classificação do Parque entra em discussão pública este mês, anunciou, esta quinta-feira, o Ministério do Ambiente, realçando que a área apresenta “características únicas” ao nível do património natural. “A área marinha da costa de Albufeira, Lagoa e Silves constitui uma das zonas mais ricas em termos de biodiversidade a nível nacional, sendo um dos maiores recifes rochosos costeiros”, é salientado.