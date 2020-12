Até 31 de outubro, e em comparação com o ano passado, os profissionais da pesca de Setúbal apanharam menos 9637 kg de peixe. Atribuem a falta de pescado às obras de dragagem que decorrem no Sado. “Este é já o pior ano de sempre. Falta a cadeia alimentar para as espécies que mais apanhamos e estas vão desaparecendo”, explica Ricardo Santos, da Sesibal, cooperativa de Pesca de Sesimbra-Setúbal-Sines.