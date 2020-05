Pescadores exigem igualdade no tipo de apoios

A pesca do cerco vai receber mais apoio do que a pesca artesanal e polivalente. E isso não pode acontecer. Basta! A pesca está insustentável e numa crise profunda. Estes pescadores estão revoltados porque passam muitas dificuldades. Tem de haver uma decisão justa." Trajano Martins foi um dos mais de 100 profissionais da pesca artesanal do Norte do País que ontem se uniram em protesto, no porto da Póvoa de Varzim. Admitem bloquear os acessos aos portos de pesca já na terça-feira.

"Se nada ficar resolvido, vamos tomar medidas. A pesca do cerco já estava parada, nós continuámos a trabalhar mesmo na pandemia e eles recebem tanto quanto nós", disse ao CM Fábio Craveira, pescador da Póvoa de Varzim. "E foi levantado o condicionamento da pesca ao fim de semana, de um dia para o outro, sem ninguém avisar", acrescenta. Dezenas pescam em águas do Centro e Sul do País e tinham já regressado ao Norte, na quinta-feira, quando souberam que, afinal, poderiam trabalhar este fim de semana.

O Ministério do Mar já lançou um apoio de três milhões de euros, através do Fundo de Compensação Salarial, aos profissionais da pesca impedidos de trabalhar devido à pandemia. Este apoio temporário destina-se aos "profissionais da pequena pesca, viveiristas e titulares individuais de licenças de exploração aquícola", entre outros. Cobrirá um período máximo de 60 dias.

"Estamos em grandes dificuldades e terá de haver uma decisão justa porque são as nossas vidas que estão em risco", conclui Trajano Martins.