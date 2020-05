Pescadores fazem teste ao coronavírus

Mais de 100 pescadores da Associação Propeixe, dedicada aos profissionais da pesca da sardinha, foram testados para a Covid-19 durante a tarde de esta segunda-feira na Docapesca, em Matosinhos. Hoje e amanhã será a vez de 650 pescadores da Póvoa de Varzim e Vila do Conde serem testados."É uma medida positiva para que os pescadores se sintam seguros no regresso ao trabalho.", disse aoAfonso Santos, mestre da embarcação ‘Nova Estrelinha’. As rotinas nas embarcações "também vão ter em conta a distância social"."Além dos pescadores, todos os funcionários da associação foram testados. Adquirimos ainda um pack com termómetros e outro material de proteção para os associados", disse Agostinho da Mata, presidente da Propeixe.

