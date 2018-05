Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescadores garantem que há mais sardinha

Espécie está a ser vendida entre 1,50 e 2 euros por quilo.

Por José Carlos Eusébio | 09:22

Os pescadores algarvios garantem que este ano têm detetado mais sardinha no mar. O preço alcançado em lota cifra-se, em média, entre 1,50 e 2 euros/quilo, o que é um valor superior ao atingido em igual período de 2017.



"Há uma evidência clara da recuperação do recurso", revela ao CM Miguel Cardoso, presidente da Olhãopesca - Organização de Produtores de Pesca do Algarve. Este responsável acredita que o cruzeiro de monitorização que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera está a realizar no Algarve confirme que "há mais sardinha".



Mário Galhardo, presidente da organização de produtores Barlapescas, salienta que, além de a quantidade ter aumentado, "a sardinha já apresenta elevados níveis de gordura, pelo que está boa para assar". Este fator está a contribuir para o aumento do preço da sardinha, dado que no ano passado, por esta altura, o peixe estava mais magro.



PORMENORES

Quantidade e preço

No ano passado, os pescadores algarvios do cerco capturaram mais de 2,7 mil toneladas de sardinha. O preço médio foi de 1,64 euros, de acordo com os dados da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.



Regresso ao mar

A pesca da sardinha esteve proibida durante cerca de sete meses, devido à necessidade da preservação da espécie. Os pescadores retomaram a sua atividade no passado dia 21 do corrente mês, mas com limites diários de captura.