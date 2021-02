Quatro pescadores, três espanhóis e um português, foram obrigados a ficar quase um dia em isolamento no barco de pesca que tripulavam e que estava a desembarcar no porto de Portimão por suspeitas de estarem infetados com Covid-19.A situação começou na passada sexta-feira, quando a Polícia Marítima deu instruções para a tripulação se manter na embarcação, com bandeira portuguesa, enquanto se desenrolou o processo de testagem.Durante este mini confinamento, a Polícia Marítima manteve-se no local também para garantir o apoio e alimentação dos pescadores.