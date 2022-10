Pescadores resgatados nos Açores voltam às Caxinas

Os oito pescadores resgatados após um incêndio na embarcação Filipa Miguel, na qual seguiam, esta terça-feira de madrugada, ao largo de São Miguel, Açores, regressaram ontem a Vila do Conde, onde a maioria reside.

Os pescadores foram recebidos, no aeroporto Sá Carneiro, Maia, pelo presidente da Câmara de Vila do Conde, Vítor Costa, e depois nas Caxinas. Ali, foi realizada uma cerimónia de ação de graças, na igreja de Nosso Senhor dos Navegantes, "pelo salvamento destes bravos homens do mar", refere o município.

Oito tripulantes foram resgatados, a cerca de 555 quilómetros da ilha de São Miguel, Açores, terça-feira. Em comunicado, a Marinha avançou que o alerta de emergência foi recebido por volta das 04h53 locais, tendo sido emitido pelo barco de pesca portuguesa Filipa Miguel, que se encontrava a 555 quilómetros a leste de ilha açoriana.

"A aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa que tinha sido empenhada nas buscas e localização da embarcação de pesca Filipa Miguel e da balsa salva-vidas, efetuou o avistamento cerca das 08h43, confirmando-se o incêndio a bordo", indicou a Marinha. Os tripulantes, que se encontravam "todos bem", foram resgatados pelo navio mercante Thor Menelaus, por volta das 10h47.