Pescadores submarinos revoltados por atividade se manter proibida

A pesca submarina lúdica está interdita devido à pandemia de Covid-19 e os seus praticantes estão revoltados. “Praticamos a modalidade no mar, a uma distância de pelo menos 20 metros uns dos outros e não entendemos porque é que não podemos pescar, pois não há risco de contágio”, referiram este domingo ao CM, em Alvor, no concelho de Portimão, Jody Lot, de 39 anos, e Teresa Duarte, de 37, campeões mundiais de pesca submarina.



Por serem atletas de competição, já podem treinar mas estão solidários com os pescadores lúdicos, que não podem praticar a atividade: “É uma situação muito difícil. O facto de não poderem pescar afeta a economia de muitas famílias, pois era assim que obtinham o peixe que consumiam em casa”, frisou Teresa Duarte. Já Pedro Marreiros, de 40 anos, também pescador submarino, mas lúdico, pede ao Governo que “acabe rapidamente com a restrição”, pois “está a prejudicar muita gente”.



