Pessoas atraentes têm sistemas imunitários melhores, revela estudo

Um estudo publicado pela revista académica Proceedings of the Royal Society B revela que as pessoas atraentes têm sistemas imunitários melhores.Para a investigação, foram analisadas as fotografias e o sangue de 79 mulheres e 80 homens na Universidade Cristã do Texas. Os participantes foram fotografados apenas do pescoço para cima e foi-lhes pedido que fizessem expressões faciais "neutras". Não foi permitido o uso de maquilhagem.Para avaliar o nível de atratividade dos participantes foram recrutados 492 voluntários, que fizeram essa mesma avaliação com base nas fotografias tiradas. As classificações foram, posteriormente, cruzadas com os resultados das análises ao sangue, explicou o New York Post."Características como pele limpa, maças do rosto salientes, olhos brilhantes e lábios encarnados foram consideradas atraentes ao longo da história humana", escreveram os investigadores no estudo.Os resultados da investigação acabaram por concluir que o sangue dos participantes classificados como os mais atraentes tinha taxas mais elevadas de fagocitose, "o processo pelo qual determinados glóbulos brancos ingerem partículas estranhas". Os fagócitos já foram considerados por investigadores médicos como "fundamentais na imunidade inata, eliminando bactérias, fungos e células malignas", escreve o New York Post.