Pessoas com reações alérgicas graves não devem tomar a vacina contra a Covid-19 da Pfizer, alertam especialistas

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) esclareceu, esta terça-feira através de um comunicado, que as pessoas com antecedentes de reações alérgicas graves não devem tomar a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech.Sublinha ainda que "as reações alérgicas às vacinas do calendário nacional de vacinação são raras", bem como as reações alérgicas à vacina Pfizer-BioNTech.Relativamente a doentes asmáticos, com rinite alérgica ou com eczema, a SPAIC revela que apesar da informação ainda ser limitada "não se supõe existir um risco acrescido de efeitos adversos à vacina" contra o novo coronavírus.