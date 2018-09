Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peste suína africana preocupa autoridades

Alerta sobe após quatro casos na Bélgica.

Por Bernardo Esteves | 01:30

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) decidiu elevar o nível de alerta contra a peste suína africana, depois de terem sido detetados no Sul da Bélgica quatro javalis infetados com a doença. A autoridade veterinária recomenda que seja "reforçado o controlo" sobre todas as transações de suínos, produtos derivados e sémen de suínos vindos do Norte e Leste da Europa.



A DGAV recomenda ainda a "desinfeção das rodas de todos os veículos de transporte de mercadorias e veículos ligeiros que transitem pela Bélgica e regiões limítrofes antes de entrar em território nacional". Uma medida que parece ser de difícil aplicação prática.



A DGAV avisa que "o vírus pode ser disperso aderente aos rodados e carroçarias dos veículos conspurcados com matéria orgânica". Também o vestuário das pessoas pode conter matéria infetada. O vírus transmite-se também através da ingestão pelos animais de alimentos contaminados.



As explorações de suínos em Portugal devem reforçar cercas, desinfetar veículos e interditar entrada de pessoas estranhas. A DGAV avisa os viajantes para não trazerem para Portugal produtos de origem suína da Europa do Norte e do Leste. Os caçadores que participem em atos de caça nas zonas afetadas pelo vírus devem também ter especial cuidado na desinfeção de equipamentos e vestuário.



Último foco em Portugal foi em 1999

O surto de peste suína africana já matou milhares de porcos na China e atingiu a Europa. O vírus está ativo na Estónia, Letónia, Lituânia, Bulgária, Polónia, Roménia, República Checa, Moldávia, Hungria, Ucrânia e Rússia. A doença dissemina-se facilmente por contacto direto e provoca hemorragias, sendo quase sempre mortal. O vírus da peste suína africana não representa qualquer perigo para a saúde humana. Não existe vacina nem tratamento. O último foco em Portugal ocorreu em 1999, em Almodôvar.