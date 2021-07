Pesticida retira gelados e queijos do mercado

Gelados e queijos para barrar. São estes alguns dos produtos alimentares que já foram identificados e retirados do mercado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) por terem sido produzidos com lotes de goma de alfarroba contaminada com um pesticida cancerígeno.Segundo a diretora dos Serviços de Nutrição e Alimentação da DGAV, Ana Paula Bico, “alguns [dos produtos] nem sequer foram produzidos em Portugal. Estão distribuídos pelo Norte e pelo Sul, os lotes estão todos identificados e já foram retirados”. A goma de alfarroba (identificada em alguns alimentos com o número E 410) é um aditivo usado em muitos produtos como estabilizante ou espessante. Segundo a DGAV, os lotes identificados estão contaminados com óxido de etileno, que é considerado um pesticida não autorizado e que “constitui um risco grave para a saúde humana”. Na sequência dos alertas, a ASAE apreendeu 450 litros de gelados.