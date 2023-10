Petição contra agravamento do IUC para carros anteriores a 2007 já conta com 250 mil assinaturas

O Governo pretende agravar o Imposto Único de Circulação (IUC) para os automóveis com matrícula anterior a 2007 e para as motos, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) apresentada na semana passada.Ainda antes da apresentação da proposta, após surgirem notícias de que o Governo estaria a ponderar agravar o IUC, também conhecido como "o selo do carro", foi criada uma petição pública para que este agravamento não se verifique e propõe, em alternativa, que os veículos elétricos comecem a pagar o IUC de acordo com a potência dos seus motores, eliminando a isenção atual.