Petição para aumento da licença de maternidade para três anos já tem milhares de assinaturas

Mais de seis mil pessoas assinaram a petição pública que pede um aumento da licença de maternidade para 36 meses, ou seja, três anos. Neste momento, a licença é atribuída por um período de 120 dias (quatro meses). No caso de gémeos, os pais têm direito a mais 30 dias por criança. O período pode ser partilhado por ambos, mas a mãe é obrigada a gozar de, pelo menos, seis semanas depois do parto.

Não se sabe quando foi criada, mas as assinaturas estão a aumentar a passos largos. Os criadores da petição acreditam que o aumento da licença de maternidade "é uma necessidade e uma realidade".

"As crianças na primeira infância necessitam de cuidados e atividades individualizadas com vista ao seu bom desenvolvimento. Está provado cientificamente que as crianças necessitam de toque não intencional para se desenvolverem bem e serem adultos menos stressados e mais felizes", pode ler-se na descrição da petição pública.

Acrescentam ainda que as experiências durante os primeiros anos de vida vão definir a pessoa para o resto da vida:"As nossas experiências até aos 3 anos de idade vão determinar quem somos para o resto da nossa vida. A criança beneficiará em ficar em casa com a mãe desde que a mãe crie uma rotina em que o bebé beneficiará de brincadeiras lúdicas e passeios diários. Bem como, mimo, carinho e atenção."