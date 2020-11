Petição por "justiça laboral" entregue à Casa da Música por estafetas

A petição "Pela Justiça Laboral na Casa da Música" reuniu 2360 assinaturas e vai ser entregue, esta tarde, no edifício da instituição, no Porto, "pela mão de estafetas da Glovo", antes da reunião do conselho de fundadores, anunciou um grupo de trabalhadores.

Dirigida à ministra da Cultura, ao presidente da Câmara do Porto, ao presidente da Área Metropolitana do Porto e ao presidente do Conselho de Fundadores da Casa da Música, a petição visa três objetivos: "Contratar de imediato todos os trabalhadores indicados pela Autoridade para as Condições do Trabalho, pelo número de horas e valores correspondentes ao histórico da sua relação laboral com a Fundação Cada da Música e pagando-lhes os retroactivos devidos, desde a data de início da relação laboral; corrigir os contratos já realizados garantindo os direitos mencionados; tirar daqui as conclusões devidas no que respeita ao modo como deve ser gerida uma fundação financiada por dinheiro público". Recorde-se que foram detetados 36 falsos recibos verdes na Fundação Casa da Música, nas áreas dos técnicos, dos assistentes de sala e dos guias.

Entre os signatários da petição, indica o grupo de trabalhadores, estão nomes conhecidos da música, como Manuela Azevedo (Clã), Rita Redshoes, Salvador Sobral, Capicua, Mário Laginha, Miguel Guedes (Blind Zero), Manel Cruz (Ornatos Violeta) e Ana Bacalhau. Assinaram também o documento o estilista Nuno Baltazar, o historiador Manuel Loff e o realizador de cinema João Salaviza. A petição foi ainda assinada por José Soeiro, Joana e Mariana Mortágua (BE), Joacine Katar Moreira, Daniel Vieira (PCP), Eduardo Barroco de Melo e Vítor Paulo Pereira (PS), indica o mesmo grupo.