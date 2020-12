Petição pública pede segurança após furtos de jantes em Leça da Palmeira

Uma petição pública refere que têm aumentado os atos de vandalismo, os furtos de jantes de automóveis e os assaltos, desde o início da pandemia, em Leça da Palmeira. O documento, criado por uma moradora da cidade, pede patrulhamento, segurança e iluminação pública às autarquias, à GNR, à Polícia Municipal e à EDP.

Há várias publicações nas redes sociais com relatos e imagens que comprovam os furtos, ao longo dos últimos meses. "A falta de pessoas a circular,confinamento da população em geral, falta de patrulhamento e vários candeeiros da via pública avariados ou desligados, sem manutenção 'ajudaram' a criar as condições perfeitas para o aumento destas ocorrências", refere Filomena de Paula, autora da petição.

O documento apela àquelas entidades para que "tomem as necessárias providências para minimizar estas situações".