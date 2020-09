Petição pública quer licença de maternidade de um ano paga a 100%

"Deixar um bebé de 4, 5 ou 8 meses numa creche/berçário é prejudicial em todos os vectores associados à maternidade mas acima de tudo é contraproducente num cenário de pandemia, de tamanha instabilidade e tão poucas certezas sobre o COVID19", alerta a petição, que acrescenta que "é preciso garantir condições para que as mães permaneçam em licença-maternidade até 12 meses do bebé sem penalizações no valor da sua licença".

Alargamento da licença de maternidade de um ano paga a 100%. É este o tema de uma petição online que circula na internet e que contava já com mais de 6.200 assinaturas à hora de publicação deste artigo.Os signatários defendem que a medida deverá ser aplicada a todas as mães que tiveram bebés em 2020.O texto recorda ainda que o tema foi já discutido em 2019, quando um grande número de pessoas defendeu o alargamento.