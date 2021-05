Petição requer que crianças que vivem em contexto de violência doméstica sejam consideradas vítimas

Esta terça-feira, Dia da Criança, pelas 17h30 será realizado o debate em plenário marcado pela Assembleia da República, para debater a petição que vem requerer que as crianças que vivem em contexto de violência doméstica sejam consideradas vítimas, petição essa que reuniu 50 mil assinaturas, incluindo as várias personalidades da vida cívica, política e cultural, que foi entregue ao Presidente da Assembleia da República no dia 22 de julho.



Tal petição está na origem de projetos de lei a votar no dia seguinte. Estarão presentes na sessão plenária a criadora da petição, Francisca De Magalhães Barros, pintora e activista que será acompanhada pela equipa de apoio à petição, que integra a Drª Manuela Ramalho Eanes, Presidente Honorária do Instituto de Apoio À Criança, Drª Dulce Rocha, Presidente do Instituto de Apoio à Criança; Drª Isabel Aguiar Branco, advogada e activista, Dr. António Garcia Pereira, advogado e activista; o Dr. Rui Pereira, professor universitário e também autor de um projeto apresentado pela equipa, não pode estar presente por razões profissionais.