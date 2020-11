Pfizer inicia testes para distribuir vacina contra a Covid-19

A farmacêutica Pfizer iniciou esta terça-feira nos EUA um programa-piloto para testar a distribuição da sua vacina contra a Covid-19, que deverá estar disponível antes do fim do ano. O principal desafio é manter a vacina a uma temperatura de 70 graus negativos durante toda a cadeia de distribuição, o que poderá ser muito complicado na maioria dos países.





O ensaio vai decorrer nos estados de Rhode Island, Texas, Novo México e Tennessee, que foram escolhidos devido às suas diferenças de dimensão, diversidade populacional, infraestrutura de vacinação e distribuição da população por meios urbanos e rurais. A farmacêutica tranquilizou os restantes estados, afirmando que os escolhidos “não vão receber a vacina primeiro do que os outros”, tratando-se apenas de uma ensaio para ‘afinar’ a máquina logística e apurar a melhor estratégia para garantir uma distribuição segura, rápida e eficaz da vacina em todo o Mundo.

Vacina chinesa Sinovac “é segura”



O diretor do Instituto Butantan de São Paulo, Brasil, disse ontem que os resultados preliminares dos testes da vacina chinesa SinoVac indicam que a mesma é “extremamente segura”. O Instituto já começou a receber as primeiras doses e conta ter 46 milhões de unidades para distribuição em janeiro.





EUA limitam terapia com anticorpos



Vários hospitais nos EUA estão a limitar o uso do tratamento com anticorpos desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly devido à sua reduzida disponibilidade. O medicamento vai passar a ser usado apenas nos doentes com múltiplos fatores de risco ou com problemas no sistema imunitário.