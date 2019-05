PGR diz que há muito investimento a fazer na proteção de menores

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, afirmou esta quinta-feira que "muito investimento ainda há por fazer" na proteção de menores, incluindo a revisão da Lei Tutelar Educativa e das medidas de proteção de acolhimento residencial e familiar.

Em declarações aos jornalistas, no Montijo, distrito de Setúbal, a procuradora referiu que a proteção de menores "é um trabalho sempre inacabado" e que persistem carências a nível de diagnóstico, intervenção e de âmbito tutelar educativo.

"É, de facto, um domínio em que muito investimento há ainda por fazer e que se impõe que seja feito no sentido de que as crianças, os cidadãos com idade até aos 18 anos, são o futuro do país e o investimento que se faça neles é importantíssimo. É um investimento que tem retorno", frisou.