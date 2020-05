Pico de Covid-19 em Lisboa previsto para a terceira semana de junho

Vale do Tejo está previsto para a terceira semana de junho, segundo um estudo levado a cabo pela COTEC Portugal e Nova Information Management School (Nova IMS) da Universidade de Lisboa.Na origem do pico estão os novos casos em Alenquer, Amadora, Barreiro, Loures, Odivelas, Seixal, Sintra e Lisboa.Atualmente, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem mais de quatro mil casos ativos da doença. Nas restantes zonas do País, o pico já terá sido atingido no final de abril e início de maio.