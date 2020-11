Ginásios e trabalho presencial com risco elevado de contágio de Covid-19

As reuniões sobre a evolução da pandemia da covid-19 em Portugal, que juntam políticos, especialistas e parceiros sociais, foram retomadas hoje no Infarmed, em Lisboa.



Durante o encontro, que teve início às 10h00, o epidemiologista Manuel Carmos Gomes disse que na segunda semana de dezembro, Portugal terá uma média de óbitos entre 95 e 100 diários, atingindo assim o pico de mortes por Covid-19 nessa altura.









Acrescentou ainda que a taxa de transmissibilidade do novo coronavírus está a descer mas sem reduzir o número de novos casos por dia, estes poderão manter-se nos milhares durante meses, afirmaram especialistas ouvidos numa reunião com políticos no Infarmed.

Henrique de Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, exibiu um estudo realizado na região de Lisboa e Vale do Tejo, entre 2 de outubro e 6 de novembro. A análise mostra que "frequentar ginásios, trabalhar presencialmente ou habitar em alojamentos mas lotados parecem estar associados com probabilidade acrescida de infeção". Já nos que frequentaram ocentros comerciais e restauração, o "nível de infeção é menor", ou também, num maior grau, "o uso de transportes" públicosCarla Nunes diz que a perceção do estado de saúde mental entre os inquiridos "esteve melhor durante o verão" tendo agora voltado aos indíces do "início da pandemia".

Em atualização