Pico do vírus da gripe já foi ultrapassado

O pico da gripe já foi atingido em Portugal, manifestando agora uma tendência "estável e descendente", assegurou esta quinta-feira a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, sublinhando que a época gripal de "intensidade baixa a moderada" está a contribuir para um recuo da taxa de mortalidade em janeiro.O pico de ocorrências foi registado no dia de Natal, a 25 de dezembro, com 23 mil episódios de urgência. Destes, 17 por cento referiam-se a infeções respiratórias."O inverno ameno, o facto de dois milhões de portugueses se terem vacinado e a natureza do vírus ativo, que é do tipo ‘B’ (menos agressivo e com menor probabilidade de desencadear repercussões a nível de morbilidade e mortalidade)", explicam os resultados, de acordo com a DGS.Nos primeiros nove dias de janeiro, a taxa de mortalidade diária tem sido a mais baixa dos últimos três anos. Houve, todavia, assimetrias regionais: "O Alentejo não registou atividade epidémica, enquanto no Algarve está agora a começar. No Norte e Centro a tendência é decrescente. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada, a gripe está num ‘planalto’, estável, mas ainda sem atividade a decrescer." Pode ainda vir a ocorrer um segundo pico gripal, mas "é raro e, perante os dados disponíveis, pouco provável", afirmou Graça Freitas.