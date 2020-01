Piloto desmaiou durante voo com destino ao Funchal e co-piloto não tinha formação para aterrar

Um piloto desmaiou durante um voo da Transavia que fazia a ligação entre a cidade do Porto e o Funchal, na passada sexta-feira, 3 de janeiro, e o co-piloto, que não tinha a certificação necessária para aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, foi forçado a regressar ao Porto.Segundo o site avherald.com - The Aviation Herald -, especializado em assuntos de aviação, o voo TO-3450 da Transavia que fazia a ligação Porto - Funchal, estava a cerca de 200nm do Funchal quando tudo aconteceu. O capitão da aeronave desmaiou durante cerca de um minuto, com suspeitas de pressão baixa, e foi socorrido por um tripulante.O avião acabou por regressar e aterrou no Porto, cerca de 2h15 depois de ter partido.