Pilotos e mecânicos do INEM em quarentena devido ao coronavírus em hotel de Évora

Pilotos e mecânicos do INEM estão em quarentena num hotel em Évora devido a um caso positivo de coronavírus. Unidade hoteleira continua a aceitar reservas de quartos apesar de contingência devido à covid-19, apurou oA situação terá sido despelotada, de acordo com o que oconseguiu apurar, esta terça-feira, quando uma jovem de 17 anos se sentiu mal-disposta, recorrendo às urgências do hospital e dando positivo para o coronavírus.A menor estará hospedada na unidade hoteleira com o namorado há cerca de cinco meses. Após ser conhecido o caso positivo de covid-19, o Hotel Dom Fernando pôs em prática o protocolo de proteção previsto, ficando todos os utentes e hóspedes em quarentena. Entre as pessoas confinadas estão pilotos e mecânicos do INEM.As pessoas já foram testadas, aguardando agora o resultado das análises.Em atualização