Pilotos pedem que se apure responsabilidades no caso de ativistas colados a avião

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) pediu esta sexta-feira que sejam apuradas as responsabilidades no incidente de quarta-feira, em que ativistas ambientais se colaram a um avião, e alertou para a necessidade de as autoridades garantirem a segurança.

Em comunicado, no qual condena veementemente a ação dos ativistas do grupo Climáximo, o SPAC "deixa um alerta a todas as autoridades com jurisdição direta ou indireta sobre a segurança de cidadãos em Portugal, e no transporte aéreo de passageiros em particular, para que sejam apuradas todas as responsabilidades dos atos cometidos no dia 18 de outubro", bem como "para que sejam garantidas todas as medidas para prevenir novos atos, que atentem contra a segurança de todos".

O sindicato apontou que, ao colar as mãos à porta do avião, os ativistas também bloquearam uma passagem que é também uma saída de emergência.