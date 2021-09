A pílula contracetiva é o método usado por 70 por cento das mulheres portuguesas, enquanto o dispositivo intrauterino é mais popular entre as mais velhas, revela um estudo que teve a orientação científica da Sociedade Portuguesa de Contraceção.O estudo analisou mais de 1500 mulheres de várias regiões do País e concluiu que 92% estão satisfeitas com o seu método contracetivo e em 46% dos casos foi o médico a escolher.