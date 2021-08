Uma pinha gigante com 2,800 quilos partiu o vidro traseiro de um carro que se encontrava estacionado na rua Dr. Joaquim Moura Relvas, no Tovim, em Coimbra.A pinha caiu de uma árvore, da espécie Araucária, que se encontra plantada num canteiro junto ao passeio. Fernando Jorge Oliveira, proprietário da viatura danificada, ficou incrédulo quando se deparou com os estragos. Ocorrência foi registada pela PSP de Coimbra e o lesado já fez uma participação à Câmara.