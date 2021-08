As pinhas gigantes que danificaram um carro no Tovim de Cima, em Coimbra, foram removidas da árvore pelos bombeiros sapadores.Antes, os operacionais tiveram de desativar um ninho de vespas-asiáticas, que chegaram a atacar os técnicos da Câmara de Coimbra que tentaram fazer uma primeira intervenção na árvore. Na semana passada, uma das pinhas, com 2800 quilos, atingiu um carro, partindo o vidro traseiro.