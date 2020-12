Pioneses e alfinetes encontrados em caixas de comida para animais de rua em Coimbra

Depois da gata Maria ser encaminhada para urgencias, o que era a prioridade , chamámos as autoridades policiais A GNR... Publicado por Gatos Urbanos em Domingo, 27 de dezembro de 2020

a Associação Agir pelos animais, participou também como testemunha.





A GNR foi chamada ao local no passado dia 27 de dezembro após ter sido descoberta uma taça com pioneses no muro junto de um grupo de animais esterelizados.As autoridades recolheram indícios sobre a ocorrência, depois de ter sido encontrada uma gata, batizada de Maria, com ferimentos na boca e nos pulmões. O animal foi ainda operado numa clínica veterinária, mas acabaria por morrer.De acordo com a mesma publicação, outros animais encontram-se desaparecidos depois de ter sido encontrada uma taça com carne e alfinetes junto ao cemitério da localidade.A Associação apresentou uma queixa-crime após o sucedido. Para além deste grupo,O grupo apela a quem tenha "evidências ou suspeitas fundadas sobre quem esteja a colocar objectos cortantes na comida dos animais comunitários, em Brasfemes, Coimbra, o favor de lhe fazer chegar essa informação via email: gatos.urbanos@gmail.com ou para a GNR de Coimbra".