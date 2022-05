O Aeroporto da Portela, em Lisboa, foi considerado pela Air Help como o pior aeroporto do mundo.A Air Help, uma plataforma especialista nos direitos dos passageiros, elaborou um ranking com a experiência que todos os aeroportos do mundo proporcionam aos seus visitantes.A classificação tem em conta a pontualidade, qualidade do serviço e ainda a restauração e lojas.O Aeroporto da Portela ficou no último lugar com uma pontuação de 5.76. No topo da lista está o Aeroporto de Doha, no Qatar, com 8.3 pontos.