A afluência de milhares de pessoas com gripe às urgências, obrigando a esperas de longas horas para serem vistas por um médico, vai continuar até meados do próximo mês.



Segundo explicou o diretor-geral das Urgências Gerais do Hospital de Santa Maria, João Gouveia, “o pico da gripe deverá ser alcançado a 15 de janeiro”, até lá “estamos num crescimento acelerado de casos de gripe”.









