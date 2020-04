"Pior são as vidas que não conseguimos salvar": O relato de um médico no combate ao coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pedro Melo Lopes é médico há apenas seis anos. Ainda recorda os bancos de escola, as aulas de Medicina de um curso que escolheu porque queria ajudar os outros. "Mas as pandemias vêm nos livros de História, não de Medicina", diz com um ar triste, aos 30 anos, o último mês e meio a morar longe de casa - num hotel, a mais de cem quilómetros da sua vida, agora às portas do hospital de Aveiro, onde todos os dias tenta debelar a morte....