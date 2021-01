Pior semana de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia. Conheça aqui os dados

Os números de novos casos e mortos por Covid-19 dispararam desde o início do ano, mas a última semana foi a pior de sempre com Portugal a registar recordes diários.Os números de mortos por Covid-19, em 24 horas, atingiram as centenas no dia 8 de janeiro e desde aí têm subido, constantemente, atingindo, este sábado o recorde de 166 mortos num dia.O número diário novos casos de Covid-19 também atingiu valores nunca antes vistos. Em apenas numa semana, Portugal registou 54 mil novas infeções de Covid-19 e desde o início do ano já foram contabilizados cerca de 100 mil novos casos. Este é um número mais elevado do que nos primeiros sete meses da pandemia da Covid-19.Este sábado, em Portugal, foram registadas 10947 infeções, um número recorde no país.